  • 20°C
香港時間 : 2020422日 (三) 19:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【數碼轉型必睇】最多可獲30萬元資助！D-Biz 遙距營商計劃申請懶人包

數碼轉型 12:44 2020/04/22

分享：

新冠肺炎疫情令經營環境受嚴重打擊，不少企業希望得政府的協助。當局早前在第二輪防疫抗疫基金下，推出為期 6 個月、約港幣 5 億元的「遙距營商計劃」（D-Biz），透過特快批核，資助企業利用創新科技，在疫情期間數碼轉型，成功申請的公司最多可獲 30 萬港元資助。

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

（１）甚麼行業可以申請 D-Biz？

不論任何行業，只要企業投資在有助於遙距營商的科技應用，都可以申請資助，例如：

  • 零售業發展電子商務
  • 餐飲業設立網上外賣服務
  • 增設流動電子支付方式
  • 教育中心開設線上課程
  • 診所設立網上應診

每個方案可最多獲得港幣 10 萬元的資助額，而每間公司（上市公司、法定機構和接受公帑資助的非政府機構除外）最多可獲港幣 30 萬元資助。

【相關文章】Facebook推中小企數碼轉型計劃救市？蛋糕店：增強網購銷售渠道

（2）申請資金可用作甚麼用途？

資金只要是有助於遙距營商的科技應用即可，例如﹕

  • 設置網店(online stores)
    進行網上營銷(e-marketing)
  • 強化網絡安全(cybersecurity)
  • 遙距文件管理系統(remote document management)
  • 遙距團隊管理(remote team management)
  • 網上會議(virtual meeting)

購買和採用科技方案及相關培訓的開支，當局都會全額資助。

【相關文章】香港應仿效？台北政府撥款助零售業轉型電貿平台

（3）如果是服務供應商，可如何登記加入「遙距營商計劃」服務供應商名單？

認證後會轉到「遙距營商計劃」服務供應商名單，提供相關資料即可

可按以下連結登記﹕ 登記加入「遙距營商計劃」 (Distance Business Programme) 服務供應商名單

（4）企業如何申請資助？

生產力促進局會擔任是次計劃的秘書處，並採用快速批核方式。只要申請者填妥申請資料和所需文件齊備後，大約 10 個工作天內就會知道能否獲得資助。5 月就會開放申請，屆時會再公布申請詳情。

企業登記後即可索取計劃資料

企業可按以下連結登記索取計劃資料﹕查詢「遙距營商計劃」(DBP)詳情

【相關文章】疫情下保住零售店收入 先做好資訊基建分析

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

Photo：SH6188、HKPC

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】直播賣平價玉件 翡翠商善用網上推廣:「生意仲好過肺炎疫情前」
2020/04/21
【疫市營商】直播賣平價玉件 翡翠商善用網上推廣:「生意仲好過肺炎疫情前」
【疫市營商】美容院停業生意淡薄 推虛擬人物藉社交媒體拓市場
2020/04/10
【疫市營商】美容院停業生意淡薄 推虛擬人物藉社交媒體拓市場
資助基金 數碼轉型 電子支付 零售 防疫抗疫基金

下一篇文章

思科網絡保安方案 免費到 7 月
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹