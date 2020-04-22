【指定分店】日本城快閃開售超快適口罩30個裝套裝

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。日本城剛表示，即時開售超快適口罩30個裝套裝。

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貼心抗疫組合

-日本製 UniCharm 超快適口罩30個裝 (淡粉紅色/女士或小面size)

一盒3包，每包10片

尺寸: 約H90mm x W150mm

99%*防護過濾材質 - 有效阻擋空氣中的細菌飛沫及花粉

*過濾材質效率測試 (病毒飛沫:VFE測試、花粉:花粉效率測試)

-韓國製CHERESKIN消毒搓手液100ml

-韓國製NURI CARE消毒濕紙巾10片裝(2包)

- ISOPAS 70%酒精抹片50片裝

抗疫組合價 : $268/套

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指定分店

香港銅鑼灣駱克道476號地下及1樓舖

九龍尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈地庫27A-31A號舖—

由於貨量非常有限‼️ 每間分店出售50套 (共100套)

每人限買1套 不設派籌‼️

數量有限，先到先得，售完即止

【附購買連結】實惠今日開訂港產 CareHK 口罩 成人/小童款同售 $97.5 記者實測預訂

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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