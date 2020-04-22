【疫市營商】中小學隨時復課？MASKSAVER・教協教聯合作預購可重用口罩予學界

本港中小學可能隨時復課，但復課後學校能否為學生提供足夠的口罩成為學界關注的焦點。本地生產商 MASKSAVER 跟兩大教育協會合作，為教育界登記訂購可重用口罩，每盒售價為港幣 35 元，預計 5 月中到貨。

MASKSAVER 代表指，可重用口罩已獲得 GB2626-2006 認證，現時在香港教育專業人員協會及香港教育工作者聯會的網站上提供預訂，代表希望為公平起見，因此採取多平台服務學界。

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▲ 可重用口罩每盒售價為35元，會員可在教協及教聯網站預訂

MASKSAVER 的可重用口罩外部使用 2 層食品級吸塑膠製成，最少可使用 30 日，每天簡單使用消毒劑清洗即可。口罩中層有兩方格位置放置以溶噴布濾棉製造的阻隔濾芯，濾芯採用歐盟標準 EN-149 FFP2/3 或 KF95 級，即過濾微粒達 94% 或以上，已通過 GB 2626-2006 認證。更換濾芯時只需把口罩兩層塑膠殻拆開，將更換濾芯放入便可，濾芯每 4 小時需更換一次。

可重用口罩每盒售價為港幣 35 元，包括 1 個可重用口罩（白色）(約10 X 11.2 cm)、60 塊可更換濾芯、1 個鉗子及 2 條掛耳帶。

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Photo：MASKSAVER Facebook