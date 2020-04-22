【疫市營商】又是新冠肺炎惹的禍？「花花袋」Cath Kidston門市結業僅餘網店

以復古「花花袋」聞名的英國生活用品品牌 Cath Kidston，在新冠肺炎疫情下未能找到買家，宣布英國全數 60 間實體店舖永久停業，但仍保留網上業務。公司聘用超過 940 名員工，只有 32 人避過解僱。

月初曾尋找新買家

Cath Kidston 由霸菱亞洲投資（Baring Private Equity Asia）擁有，有報道指 Cath Kidston 在過去 2 個財年內，總虧損約 2,700 萬英鎊（約港幣 2.7 億元）。霸菱在 4 月初委託 Alvarez & Marsal (A&M) 為破產管理人，為品牌尋找買家。

【相關文章】不敵新冠肺炎 日本銀座152年便當店停業

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

▲ Cath Kidston主要售賣手袋、配飾、家居用品、服裝和兒童用品。

【相關文章】中國餐飲業復工後 「報復性漲價」？麥當勞減價推5G雞吸客

雖然霸菱已由 A&M 購回部份資產，包括品牌及網店，但在英國全數 60 間實體店舖仍逃不過停業的命運。Cath Kidston 行政總裁 Melinda Paraie 指，在新冠肺炎疫情下，即使付出最大的努力，仍然無法找到買家，使公司避免陷入託管，以及維持原有的經營方式。

香港設有7個零售點

Cath Kidston 在全球有超過 200 間分店，當中有 60 間分店位於英國，而公司近年積極在亞洲開拓業務。至於 Cath Kidston 在香港則為太古集團旗下太古資源其中一個代理品牌，於又一城、海港城、銅鑼灣崇光百貨等共有 7 個零售點。現時 Cath Kidston 的香港網店亦進行促銷優惠，同時提供門市取貨免費取貨的優惠。

【相關文章】LoFt 中國設分店就地採購 網紅直播推銷逆市殺出血路

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

Photo：Cath Kidston、Heathrow boutique