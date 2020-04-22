  • 21°C
香港時間 : 2020422日 (三) 12:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】又是新冠肺炎惹的禍？「花花袋」Cath Kidston門市結業僅餘網店

業界頭條 11:06 2020/04/22

分享：

以復古「花花袋」聞名的英國生活用品品牌 Cath Kidston，在新冠肺炎疫情下未能找到買家，宣布英國全數 60 間實體店舖永久停業，但仍保留網上業務。公司聘用超過 940 名員工，只有 32 人避過解僱。

月初曾尋找新買家

Cath Kidston 由霸菱亞洲投資（Baring Private Equity Asia）擁有，有報道指 Cath Kidston 在過去 2 個財年內，總虧損約 2,700 萬英鎊（約港幣 2.7 億元）。霸菱在 4 月初委託 Alvarez & Marsal (A&M) 為破產管理人，為品牌尋找買家。

【相關文章】不敵新冠肺炎 日本銀座152年便當店停業

「疫市」求生，打工仔、老闆自保術＋口罩採購指南：《中小企抗疫指南》電子書免費睇！

Cath Kidston主要售賣手袋、配飾、家居用品、服裝和兒童用品。

【相關文章】中國餐飲業復工後 「報復性漲價」？麥當勞減價推5G雞吸客

雖然霸菱已由 A&M 購回部份資產，包括品牌及網店，但在英國全數 60 間實體店舖仍逃不過停業的命運。Cath Kidston 行政總裁 Melinda Paraie 指，在新冠肺炎疫情下，即使付出最大的努力，仍然無法找到買家，使公司避免陷入託管，以及維持原有的經營方式。

香港設有7個零售點 

Cath Kidston 在全球有超過 200 間分店，當中有 60 間分店位於英國，而公司近年積極在亞洲開拓業務。至於 Cath Kidston 在香港則為太古集團旗下太古資源其中一個代理品牌，於又一城、海港城、銅鑼灣崇光百貨等共有 7 個零售點。現時 Cath Kidston 的香港網店亦進行促銷優惠，同時提供門市取貨免費取貨的優惠。

【相關文章】LoFt 中國設分店就地採購 網紅直播推銷逆市殺出血路

一文看清：12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

Photo：Cath Kidston、Heathrow boutique

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【SME學堂】主題樂園關閉・電影上映無期 迪士尼善用網上平台留住粉絲
2020/04/14
【SME學堂】主題樂園關閉・電影上映無期 迪士尼善用網上平台留住粉絲
【SME學堂】大玩聯乘・全網上推廣 Crocs愈醜年輕人愈受年營業額破百億！
2020/04/20
【SME學堂】大玩聯乘・全網上推廣 Crocs愈醜年輕人愈受年營業額破百億！
商業營銷 疫情 零售 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹