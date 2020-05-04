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屈臣氏 5 月中推自家港產口罩 WatsMask ! 售價最平 $69.9 盒 達 Level 1/2 認證

行內熱話 12:04 2020/05/04

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記得早前在長和系業績公布大會上，集團主席李澤鉅曾露口風，指屈臣氏或設立本地口罩生產線(詳細報道按此瀏覽)。這個屈臣氏香港製造的口罩品牌叫 WatsMask，售價最平每盒 $69.9!

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

早前已有傳聞指屈臣氏已為口罩品牌註冊新名稱「WeCare WatsMask」，如今屈臣氏正式宣布將於 5 月中推出自家生產的港產 WatsMask 口罩。據指屈臣氏改建香港部分廠房設施，設立無塵車間生產線。

【相關內容】港產口罩 Mask X  開賣 售 $98盒/50個  ? 

首批 WatsMask 口罩將於 5 月中於香港屈臣氏分店及電子商店公開發售。售價方面，為 $79.9 / 30 個，而易賞錢會員可享獨家優惠價 $69.9。WatsMask  口罩採用三層過濾防護設計，內層柔軟親膚，採用獨立包裝，經 SGS 測試符合 B.F.E. 及 P.F.E 細菌及顆粒過濾率均大於 99%，而 WatsMask 口罩亦已安排 ASTM F2100-11 Level 1 & 2 認證。

 【附購買連結】  新港產口罩 E-PRO 即時開售 ASTM Level 2 口罩 $125盒/50個 口罩月產量達700萬個

現時屈臣氏都有推出非港產的自家品牌口罩。

 【附購買連結】香港製造 MaxProtect 口罩支援 PFE/BFE 99%高防! 現貨特價發售

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撰文 : 張文啟

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