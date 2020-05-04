屈臣氏 5 月中推自家港產口罩 WatsMask ! 售價最平 $69.9 盒 達 Level 1/2 認證

記得早前在長和系業績公布大會上，集團主席李澤鉅曾露口風，指屈臣氏或設立本地口罩生產線(詳細報道按此瀏覽)。這個屈臣氏香港製造的口罩品牌叫 WatsMask，售價最平每盒 $69.9!

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早前已有傳聞指屈臣氏已為口罩品牌註冊新名稱「WeCare WatsMask」，如今屈臣氏正式宣布將於 5 月中推出自家生產的港產 WatsMask 口罩。據指屈臣氏改建香港部分廠房設施，設立無塵車間生產線。

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首批 WatsMask 口罩將於 5 月中於香港屈臣氏分店及電子商店公開發售。售價方面，為 $79.9 / 30 個，而易賞錢會員可享獨家優惠價 $69.9。WatsMask 口罩採用三層過濾防護設計，內層柔軟親膚，採用獨立包裝，經 SGS 測試符合 B.F.E. 及 P.F.E 細菌及顆粒過濾率均大於 99%，而 WatsMask 口罩亦已安排 ASTM F2100-11 Level 1 & 2 認證。

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▲ 現時屈臣氏都有推出非港產的自家品牌口罩。

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