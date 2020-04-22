HKTVMall 都買來自用? 網店售日本 Fast Mask PFE/BFE 99% 口罩 加購價 $128盒/50個

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。網店 CB 日本生活百貨就在 FB 表示，將以發售日本口罩。

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網店 CB 日本生活百貨表示，將發售日本 Fast Mask 3 層醫護用口罩。店方指現時只要在網店購買任何產品，即可以加購價 $128 購買一盒原價 $158 的 Fast Mask 口罩。加購方法可按此瀏覽。口罩將於每日 10:00 和 16:00 上架。

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店方聲稱，Fast Mask 口罩不但已取得 Nelson Labs同KAKEN TEST CENTER 認證，連 HKTV Mall 派給員工的口罩也是這款，同時亦是店方供應的。

口罩規格詳情

-產品型號:FW-110

-日本醫院專用的口罩產品

-BFE(細菌過濾效率) 99%

-PFE（懸浮微粒過濾率）99%

-口罩尺寸: 175mm x 95mm

-一盒50個

-有3款顏色(藍、粉紅、白)，將會隨機發貨

-原裝行貨，並非平行進口(水貨)

-產地:中國

▲ 有多款不同包裝

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▲ Fast Mask 3層醫護用口罩

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▲ 店方指口罩已向航空公司、物業管理公司、老人院、慈善團體、五星級酒店、大型商業機構等供貨。連HKTVmall送比員工的口罩都是店方供應

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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