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港產口罩 Simply Mask 公開銷售安排 ! Level 1 口罩售 $99/50個 落單後 7 日出貨!

行內熱話 01:52 2020/04/22

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。近來港人購買口罩的焦點，就落在香港製造口罩上。港產口罩廠 Simply Mask 就公開銷售細節。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

Simply Mask 早前接收本報訪問，已透露不少口罩規格和廠房等細節 (詳情按此瀏覽)，廠方最近亦公開銷售安排。Simply Mask 表示，五月中左右廠方會在 Facebook 提供 Google form 連結，買家只需要填妥 Google form 後交回資料即可！廠方收到買家登記後，就會向買家派籌。

 Simply Mask 港產口罩

 【附購買連結】 消委會推介! Protector 官網將限時售賣口罩 成人/中童/小童款均售 $95 盒

之後每位買家也會收到一個 SMS 通知，買家的指定購買時間及登記編號！買家到時只要準時去到官方網頁購買即可。注意注意購買時限，過期不設補籌。付款購買後七個工作天，買家就可以收到口罩！買家可以選擇順豐到付、智能櫃自取及 Circle K 自取。

Simply Mask 表示，為讓買家可以買到自己鍾意的顏色，廠方決定每人每次只限購買三盒口罩，各口罩尺寸的每款顏色口罩只限一盒！例如：若買家選購紫色和粉紅色的成人口罩，仍可購買粉紅色的中童口罩。

【相關內容】港產口罩 Mask X  開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾? 

 Simply Mask 港產口罩提供多色選擇

廠方表示，買家每次完成訂購後，需要隔三十日後才可以再購買（付款日計三十天後）。

【附購買連結】實惠今日開訂港產 CareHK 口罩 成人/小童款同售 $97.5 記者實測預訂

 Simply Mask 港產口罩都經 UV 消毒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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