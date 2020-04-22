中科諾翹口罩月產量可達 3 千萬個 將公布口罩銷售安排

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。近來港人購買口罩的焦點，就落在港產口罩上。將推出港產口罩的中科工程 Chinat Engineering 在 FB 表示，將公布口罩銷售安排。

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中科表示，旗下口罩品牌諾翹和合作夥伴在香港已有 3 條三層傳統口罩生產線完成組裝調試，包括有 2 條成人 1 條中童口罩生產線。到 5 月首星期，廠方更會增加到 5 條生產線﹔6 月內更會增加到 8 條生產線之多。

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廠方指出，口罩生產線將會 24 小時生產，估計 5 月月產已可達 1600萬隻， 到 7 月可增加到 3000 萬隻。

▲ 諾翹三層口罩

中科表示，諾翹三層口罩的銷售安排將會在本星期六正式公布，請大家拭目以待!

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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