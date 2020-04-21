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調查：8 成人對 IT 智慧醫療感興趣

數碼轉型 22:19 2020/04/21

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健康科技近年發展成獨有行業範疇，有調查發展 8 成被訪者對人工智能（AI）幫助健康醫療有興趣，最期望科技能為用戶作健康評估、警示甚至初部醫療諮詢。

香港生產力促進局（生產力局）今日公布「保誠香港智慧健康行動指數」調查報告結果，指數為 49.8（最高 100 ），生產力局首席數碼總監黎少斌（大圖左）表示，數據反映本地市民採用科技管理健康的概念正在發展，部分亦已實行健康生活模式，惟在實質應用和個人習慣方面仍有加強空間。

今次調查由生產力局獨立進行，並由保誠保險贊助，於 2019 年 12 月至 2020 年 1 月間，以年齡分類定額面談形式訪問了 1,500 名年齡介乎 20 至 54 歲的香港市民。黎少斌引述報告指， 8 成受訪市民對人工智能的興趣，可見本港智慧醫療具發展潛力，亦可促進不同行業發展，他補充，調查中市民回應指出，最期望人工智能可幫助評估健康情況、為身體情況作出警示及能提供初部的醫療諮詢。

黎少斌亦提到，調查發展有 29％被訪者有採用可穿戴設備，以 25 至 34 歲年齡層取多，達 46％ ，用戶主要考慮價格及數據的準確性，再來就是私隱問題，可見可穿戴設備仍有發展空間。保誠保險有限公司首席客戶及市場拓展總監吳詩雅（大圖右）就表示，樂見受訪者接受科技化健康管理，該公司亦於 3 月時推出手機應用，為用戶提供聊天機械人 Chatbot 為用戶提供醫療諮詢。

撰文 : 彭振濠

市場拓展 人工智能 香港生產力促進局 香港 機械人

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