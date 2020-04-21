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思科網絡保安方案 免費到 7 月

數碼轉型 22:17 2020/04/21

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保安意識往往由事故發生喚醒，近期網上會議保安問題受關注，思科（Cisco）近日宣布將旗下 4 種資安方案免費供應預香港客戶到 7 月。

思科免費提供的方案包括 Cisco Umbrella 、 Duo Security 、 Cisco AnyConnect（VPN），以及端點進階惡意程式防護（Advanced Malware Protection for Endpoints；AMP）。該 4 款方案加上 Webex 就可為遙距工作員工提供，使用任何裝置連接之餘亦得到網絡保護。4 款方案試用期已即時延伸至 28 日至 90 日，亦會有本港夥伴提供服務支援，即使不是現有客戶都可採用。

思科大中華區資深副總裁暨大中華區合作夥伴事業部總經理、香港及澳門區總經理林向陽指出，自 3 月以來，思科收到不少企業的資安及技術方案查詢， Webex 視像會議香港的用戶數增長 3 至 4 倍，思科引述數據指出，香港 2 月份網絡流量急增超過 22％ ，比德國（13%）、美國（12%）及法國（10%）在 3 月新冠肺炎疫情爆發時的流量增加得更多。

思科香港及澳門區系統工程總監朱錦滔補充，肺炎疫情改變工作模式，除了視像會議等應用方案外，亦要兼顧資安及網絡保安問題，而思科的技術方案在保安設計，透明度及私隱保障上都能提供，甚至可做到端到端加密。

撰文 : 彭振濠

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