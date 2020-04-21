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【附直購網址】獲消委會五星級 港牌Protector 中童和兒童口罩官方指定網店發售

行內熱話 21:59 2020/04/21

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。港牌 Protector 口罩廠 Wiseever 在 FB 表示，旗下的 Protector 中童和兒童口罩，將由網店 STEMPLUS代售。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 【附購買連結】 消委會推介! Protector 官網將限時售賣口罩 成人/中童/小童款均售 $95 盒

Protector 口罩獲消委會五星推介，近日獲市民熱捧，不少人在多間惠康門市搜索 (詳情按此瀏覽)，就是要想購得它。今次廠方指定一間網店 STEMPLUS 作分銷，提供中童和兒童口罩。兩款售價同為 $140，比官網為貴。買滿 10 盒可免送貨費用。

Protector 成人口罩

【附購買連結】實惠今日開訂港產 CareHK 口罩 成人/小童款同售 $97.5 記者實測預訂

Protector 兒童口罩

-BFE, PFE > 95% 
-30 個一盒
-獨立包裝
-小童尺寸(6 歲下使用)
-$140
-購買網址按此

Protector 兒童口罩

【相關內容】港產口罩 Mask X  開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾? 

Protector 中童口罩

Protector 中童口罩

-BFE, PFE > 95% 
-30 個一盒
-獨立包裝
-小童尺寸(7 至 14 歲使用)
-$140
-購買網址按此

指定網店STEMPLUS暫時顯示 out of stock!

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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