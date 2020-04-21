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【疫市營商】不敵新冠肺炎 日本銀座152年便當店停業

業界頭條 21:14 2020/04/21

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新冠肺炎肆虐，全球營商環境受到影響，就連日本有 152 年歷史的便當店也難逃結業命運！位於日本銀座的木挽町辨松（こびきちょうべんまつ）便當店今日宣布結業，店舖位於歌舞伎座對面，深受不少演員及觀眾歡迎，店舖結業的消息傳出後，令不少食客大失所望。

木挽町辨松於 1868 年開業，在東京銀座一帶有良好的聲譽，顧客主要為對面歌舞伎座的演員及觀眾。

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百年老店木挽町辨松今日正式停業

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擬轉讓惟終因疫情結業

便當店第 5 代店長猪飼信夫指，店內設備已非常殘舊，加上無人承繼，打算在今年春天將便當店轉讓，但現時受到新冠肺炎疫情影響，歌舞伎座的演出延後，便當店的生意也連帶受影響。他表示，從來沒有想過會停業，對於要結束長達 152 年歷史的老店感到可惜。

【相關文章】日本部分地區進入緊急狀態 便利店自創不同防疫措施

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Photo：benmatsu、銀座でランチ

撰文 : 廖淑瑩

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