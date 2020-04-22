【疫市營商】東港城人流減生意更差 店員嘆街坊生意都撐唔住

新冠肺炎肆虐，毗連坑口港鐵站的東港城生意如何？商舖店員向 SME.hket 記者稱：商場人流跌，最重要是消費意欲大降，營業額跌得更厲害。坑口站連接數個商場和屋邨，東港城正是當區樞紐商場之一, 本應人、客皆旺，還未計假日遊人往返西貢的連帶生意，可惜肺炎疫情無倖存者，商場人流明顯下降。

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在化妝品店任職的黃小姐表示，東港城的主要客源以鄰近街坊為主，甚少他區客，9 成是街坊生意，僅 1 成是外區客：「女疫情下人流少了，閒日下午特別靜，是假期或者放工時段才會多點客人。商場人流少其實不是大問題，最大問題是他們不是太肯消費。現在都是月尾了，距離公司給我們的銷售目標到現在還差很多。」

在大型連鎖彩妝店任職的陳小姐直指東港城人流較新冠肺炎疫情前跌近 3 成：「跌 3 成都算多了，畢竟附近居民都要經東港城往港鐵站。人流少三成還是其次，營業額跌差不多一半才要命。旺丁不旺財。客人普遍無心消費，現在少了很多人入來購物。」

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▲ 東港城的黃金地段同樣有部份舖位待租。

記者訪問時正巧是在黃昏的下班時段，東港城連接地鐵站商場「連理街」的天橋人流不斷，甚至有居民說「哇，乜咁人山人海」，可惜這些人流並無帶旺到某些店舖的生意。

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▲ 東港城人流不少。

▲ 東港城也有做些推廣優惠刺激消費，且看成效如何。

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