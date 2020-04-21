【附中籤查詢網址】 HKTV Mall 公布口罩中籤結果 訂購者快快去 Check!

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。上星期 HKTV Mall 公開售賣口罩，結果有 200 萬人申請，廠方剛公布抽選結果!

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廠方表示，「中獎」的 3,000 個中籤幸運兒應該已經收到手機短訊及電郵通知（如中籤者未能接收收機短訊，將只收到電郵通知），每人可以購買 HKTVmall 口罩一盒（30片）。訂購方法可按此瀏覽

HKTV Mall 又預告當製成一定數量自家製口罩時，就會安排新一輪發售活動!

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