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【附中籤查詢網址】 HKTV Mall 公布口罩中籤結果 訂購者快快去 Check!

行內熱話 18:26 2020/04/21

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【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

廠方表示，「中獎」的 3,000 個中籤幸運兒應該已經收到手機短訊及電郵通知（如中籤者未能接收收機短訊，將只收到電郵通知），每人可以購買 HKTVmall 口罩一盒（30片）。訂購方法可按此瀏覽

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撰文 : 張文啟

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