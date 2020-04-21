今日惠康又有港名牌 Protector 同日本超立體口罩快閃賣

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。這幾日惠康都不斷有高質口罩賣，之前兩日就有 Protector 和日本口罩發售。今日又有網民指又有 Protector 和超立體口罩返貨。

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事實上，惠康一向有發售 Protector 產品，如消毒綿等，代理不時會派貨幾不為奇。今日有網民在 FB 群組報料，指成功在深水埗、鰂魚涌和葵興等分店購得 Protector 口罩，售價為 $99 盒/30個。

▲ 網民今日購得的 Protector 口罩 (網民圖片)

另外亦有網民在 FB 群組報料，指成功在美孚和 Hysan Jason 購得日本超立體/超快適口罩。售價為 $35 包/7個。

▲ 網民今日購得的超立體口罩(網民圖片)

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當然，現時該分店的日本口罩已售罄。但大家行開惠康附近時，不妨可以去碰運氣，或打電話向各門市查詢，因為各分店返貨的時間不同。口罩通常放在收銀機後的大櫃中。

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