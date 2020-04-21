【限聚令】撤銷食肆顧客限半規定 食肆酒吧：重點始終在限聚令

新冠肺炎肆虐，政府宣布原定 4 月 23 日午夜到期的防疫措施將延長至 5 月 7 日，包括限聚令、對食肆的限制、以及 11 類處所需關閉的措施等。食肆仍需將餐桌距離 1.5米，每枱不能多於 4 人，但 50% 食肆座位限制會取消，新措施料能提升入座率，但有食肆東主指最打擊生意的仍是限聚令。

樓上餐廳東主 Stephen 說：「餐廳在抗疫期間封了一半座位，午市時段堂食生意不錯，有時候會坐滿，有些客人等不及便會走，我們就做多些外賣，以前可能 300 元我們才會送，現在 200 元我都親自去送外賣希望做多點生意。整體午市大概少 3 成生意吧。」

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至於晚市是重災區，生意大跌 5 成。Stephen 指限聚令大部分人不肯外出用餐，尤其家庭客絕跡，生意受極大打擊。他說：「過往我們約有一半客人是情侶，另一半則是家庭客和白領團體，現在晚市 8、9 成是情侶客。家長現在很多顧慮不會敢帶小朋友出外，至於打工仔，收工後因為限聚令都不會想聚餐了，多一事不如少一事。」

Stephen 的餐廳約有 40 個座位，封一半後約餘 20 座位，由於限制放寬後仍需遵守 1.5 米的分隔限制，料最後會有約 30 座位，他直言座位變多了亦幫助不大，只要限聚令還在，就會限制餐廳的重要客源，並打擊市民出外用餐的信心。

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▲ 香港酒吧業協會副主席錢雋永（左）、食物及衞生局副局長徐德義（右）。

酒吧業：政府需作出更多賠償

另一「受害」至無法營業的酒吧業對延長限聚令反應更大。香港酒吧業協會副主席錢雋永指，新措施令酒吧業總停業日數增加至 28 天，停業令導致全港酒吧停工接近 1 個月。加上政府第二輪防疫基金還未開始接受申請，導致酒吧資金流停頓，令員工被迫放無薪假，新冠肺炎疫情期間大部分業主亦不肯減租。

協會已在 4 月 17 日約見食衞局副局長徐德義反映業界意見，要求政府如再延長有關停業令，必須為酒吧業作出更多賠償，業界要求政府推出第三輪抗疫基金，並提供一筆過資助港幣 15 萬元助業界渡過難關。

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