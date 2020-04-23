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【SME學堂】家居隔離造就嬰兒潮？IKEA乘勢加強網上購物營業額升10倍

商管策略 21:21 2020/04/23

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新冠肺炎蔓延全球，不少國家實施家居隔離，甚至因而出現嬰兒潮。瑞典家具零售商 IKEA (宜家) 預計未來 7 至 8 個月內，嬰兒相關產品的需求將大增，正計劃提高嬰兒用品的庫存。

進軍中國電貿平台

新冠肺炎疫情令宜家損失慘重，雖然公司在中國的分店已在 3 月初陸續恢復營業，但隨著疫情在全球蔓延，導致宜家陸續關閉在歐洲及北美市場的大部分門店。雖然銷售額大減，疫情令宜家轉向電貿平台銷售。公司在 3 月 10 日宣布在天貓開設旗艦店，將提供 3,800 種自家產品。

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宜家在天貓開設旗艦店，提供 3,800 種自家產品。

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宜家執行長（CEO）Jesper Brodin 透露，雖然公司銷售額已經下降約 60％，但網上銷售額比同期增長近 1 倍，目前網上銷售額已佔集團總營業額一半，部分市場的網上銷售額已是新冠肺炎疫情爆發前的大約 10 倍。

疫情帶動辦公用品、廚房產品銷量

除了網上平台銷量大增，宜家的平價產品需求也增長。宜家母公司 Ingka 集團將在下年度降低幾款產品的售價，並擴大特價產品的範圍。此外，新冠肺炎疫情讓人們待在家裡，反而促進公司的辦公用品、洗衣籃、廚房，以至烹飪設備的整體銷售。宜家還認為，家居隔離令生育率變高，從而導致顧客對嬰兒相關產品需求。

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Photo：IKEA

撰文 : 廖淑瑩

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