【疫市營商】法庭引入遙距聆訊抗疫情　提高效率・長遠減低律師費

新冠肺炎肆虐，法庭引入遙距聆訊對抗疫情，律師何升偉指新措施可提高案件審理效率，若然措施恒常化，案件的訴訟費用可大大縮減。

何升偉律師事務所創辦人何升偉說：「香港律師行有 900 多間，我們是典型的華資律師行，共 2 名律師，1 至 2 人規模的律師行在香港大約有 500 間左右，我們業務涵蓋民事、刑事案件，包括：知識產權糾紛、買賣合約等，而破產、離婚和樓宇買賣案件等需要大量人手的案件，便是我們業務範圍以外了。」

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▲ 何升偉律師

該律師行 3 年前起已縮減開放時間，透過減少非必要行政工作，全日只有下午2 時至 5 時對外開放，近期更安排同事輪班減少交叉感染的風險。何升偉說：「公司 5 年前便已採用資訊科技處理辦公室事宜及案件。我們公司結構簡單，又由律師親力親為處理 9 成法律事務，工作上可盡量精簡及有彈性。律師必須出現的的情況其實只有兩個，一個是上法庭，另一個是客人來律師樓開會。我們的工作上其實不需要被辦公室束縛住的。」

何升偉指出，法庭嘗試遙距聆訊長遠是好事，訴訟期間雙方必然有大量的爭論點，律師的工作便是簡化爭論，例如由當初 10 個爭論點減少成 3 點，最後交由法官判決。他說：「我們現在的做法更為靈活，以文書工作取代部份排期聆訊，例如我們會呈交兩頁紙內的論點給法官，代替雙方律師到庭接受法官提問。現在律師更可前所未有地 email 文件給法官，之後再補上文件打印版本。」

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▲ 何升偉指公司 5 年前已採用資訊科技處理辦公室事宜及案件。

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過往上庭之前，律師團隊要花 1 至兩日時間準備法官提問，律師在當日又要花大半天等候上庭，新做法節省不少準備時間，若然以前每日只能處理 1 宗案件，現時 1 天可做到兩單甚至更多。新做法不會令律師賺少了錢，而長遠來說可以減低市民訴訟費，說：「效率提高，一單案比以前更快審結，律師費自然變少，極端的情況下隨時可減少 2/3 律師費。新模式恒常化的話，對市民和律師來說都是一件好事。」

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Photo：Jenny Mcbill@Flickr