【疫市營商】Home Office開會不想殘樣示人？「虛擬化妝」視像會議軟件定單爆升

新冠肺炎肆虐，改變企業的工作模式，遠距辦公室和 home office 成為熱話。在家工作自然不太理會衣著、化妝等事宜，但當老闆需要開會時，打工仔自然要為自己的上半身打扮一下。有科技公司在網絡會議軟件中加入「虛擬化妝」功能，解決女士素顏工作之苦。

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加入多種功能 方便打工仔

訊連科技（CyberLink）用人工智能（AI）技術「PerfectCam」功能，當用戶召開網上會議時，可以模糊影像的背景或換成其他背景，甚至可以在畫面上為使用者畫上眼影的「虛擬化妝」功能。

隨著新冠肺炎疫情擴散，有關軟件功能查詢急升，訊連科技在 1 至 3 月的定單增加 3 倍以上。日本初創企業時空（Ziku）開發了「vmeets」功能，能夠在網絡會議時，將用戶的樣貌變成動畫虛擬人像。公司計劃在軟件中加入自動翻譯等功能，實行「卡通全球遠距辦公」。

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▲ 在網絡會議上使用「虛擬化妝」功能。左圖為使用前、右圖為使用後的樣貌。

小心個人資料外洩

雖然網上會議為打工仔帶來方便，但近期《Zoom》程式最近遭揭發會把用戶資料傳送給 Facebook 。包括使用 app 的時間、電話型號、用戶身處城市、連接時使用的電訊商及廣告識別碼等。

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Photo：CyberLink、Zoom