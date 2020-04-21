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【附訂購網址】實惠即時網上開訂港產 CareHK 口罩 成人/小童款同售 $97.5 記者實測預訂

業界頭條 12:30 2020/04/21

分享：

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品 。記者剛報道港產口罩廠 CareHK 匯愛把 20 萬個口罩送往實惠 Pricerite待售 (報道按此瀏覽)，今日實惠在 FB 公布訂購安排。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

實惠 Pricerite 表示市民一般都支持網上登記抽籤嘅訂購方式(上次網購報道按此瀏覽)，所以今次再以同樣形式預購CareHK成人及兒童口罩，數量每款各 10 萬個，每人限登記一次。可同時登記預購大人及小童，每人每款限購一盒，名額每款各 2000 位。成功中籤人士可於指定時間於 Pricerite 實惠門市取貨，登記詳情如下：

【其他內容】Maskology 專門生產學童口罩! Level 1 口罩每個售 $2.4 4 月 23 日網上發售

實惠即時網上開訂港產 CareHK 口罩 成人/小童款同售 $97.5

【其他內容】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方公開最新進度

網上登記網址：https://form.pricerite.com.hk/
網上登記時間: 2020年4月21日中午12:00至2020年4月26日晚上11:59
每人只限登記 1 次
中籤人士獲手機短訊通知日期：2020年4月29日
口罩取貨日期：2020年4月30日-2020年5月6日
-未能成功預購人士將獲發相關電郵通知
-上一輪兒童口罩未中籤人士，將自動登記參加是次抽籤 (包括成人及兒童口罩)
-如本次未能成功中籤，將會自動加入下一批次抽籤，無須重複登記

實惠訂購 CareHK 口罩網站，記者等了30 分鐘才可登入

【記者直擊】原來惠康都有日本白元快適口罩賣!? 30 個盒裝超抵價 $69.9

今次有得選擇買成人或小童，填寫內容十分快速，最快10秒完成!

口罩詳情
CareHK 成人口罩 (50個裝) $97.5
-ASTM Level 1
-PFE 微粒子過濾效率 ≥ 98%
-BFE 細菌過濾效率 ≥ 98%
-香港製造
-尺寸 17.5 x 9.5 cm

CareHK 兒童口罩 (50個裝) $97.5
-ASTM Level 1
-PFE 微粒子過濾效率 ≥ 98%
-BFE 細菌過濾效率 ≥ 98%
-香港製造 
-尺寸 14.5 x 9.5 cm

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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