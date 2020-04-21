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肺炎疫情影響招聘起薪點 人事顧問：畢業生搵工恐比當年SARS更難

商管策略 13:04 2020/04/21

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每年 4、5 月是應屆大學畢業生求職時期，但今年受到新冠肺炎疫情影響，本港最新失業率升至 4.2%，超過 9 年高位，畢業生求職恐「難上加難」！有人力資源顧問指，疫情下各大企業減少招聘，即使畢業生成功求職不排除其起薪點會減少。

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畢業生起薪點恐減少

合眾人事顧問總經理蘇偉忠表示，現時職位空缺少，以往這個時間會有不少銀行、保險及金融等行業進行招聘，但現時疫情導致失業率高企，令企業招聘意慾低，除非相關職位急需人手才會進行招聘。至於薪酬方面，他又指，現時應屆大學畢業生的薪金未見減少，但他不排除之後可能會出現畢業生起薪點會減少的現象。

合眾人事顧問總經理蘇偉忠。

雖然畢業生在逆市下求職並不容易，但有一些行業仍會招聘人手。蘇偉忠預計，一些需求大且不受經濟影響的行業，如醫療、保健、資訊科技、網上市場推廣及撰寫應用程式的行業仍會繼續招聘人手。

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政府計劃聘請逾萬名公務員

政務司司長張建宗早前指，在特殊環境下，很多企業緊縮人力資源，而 5 月至 7 月正值應屆畢業生求職的高峰期，預計他們的就業將較往年困難。他表示，政府未來 2 年會在公營及私營界別創造約 3 萬個有時限職位，涵蓋不同技能及學歷人士，而本年度亦會聘請逾萬名公務員及 5,000 名短期實習生，較去年增加 約 3,000 人。

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Photo：勞工處

撰文 : 廖淑瑩

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