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【附購買連結】日本製 Sharp 口罩每日都有得賣! 有 VFE/BFE/PFE 99% 認證

業界頭條 03:37 2020/04/21

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品 。早前本報曾介紹日本品牌 Sharp 曾宣佈將製造口罩(詳情按此瀏覽)，現在廠方正式開售! 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

這批口罩是全日本製，是廠方在三重改裝為口罩工廠的廠房生產，即日起發售。廠方會每日日本時間早上 10 時開賣 (香港時間 9 點)。 Sharp 口罩提供 VFE/BFE/PFE 99% 、PM2.5 認證，尺寸為 95mm × 175mm，每盒 50 個裝的售價為  2,980 日元(另加稅) (約 $220)，另要付日本國內運費 660 日元。注意每人限買 1 盒，3 日內只限購買 1 次。

Sharp 口罩的生產廠房

【其他內容】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方公開最新進度

日本製 Sharp 口罩每日都有得賣!



雖然廠方沒有限制是日本人才可購買，但建議大家還是把購買機會留給日本人，因當地口罩供應比香港更缺乏。當日後日本口罩供應穩定後，大家才購買一盒試用吧!

【其他內容】Maskology 專門生產學童口罩! Level 1 口罩每個售 $2.4 4 月 23 日網上發售

 >>>口罩購買網址<<<

日本製 Sharp 口罩購買網址

【記者直擊】原來惠康都有日本白元快適口罩賣!? 30 個盒裝超抵價 $69.9

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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