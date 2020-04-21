【附購買連結】日本製 Sharp 口罩每日都有得賣! 有 VFE/BFE/PFE 99% 認證

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品 。早前本報曾介紹日本品牌 Sharp 曾宣佈將製造口罩(詳情按此瀏覽)，現在廠方正式開售!

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這批口罩是全日本製，是廠方在三重改裝為口罩工廠的廠房生產，即日起發售。廠方會每日日本時間早上 10 時開賣 (香港時間 9 點)。 Sharp 口罩提供 VFE/BFE/PFE 99% 、PM2.5 認證，尺寸為 95mm × 175mm，每盒 50 個裝的售價為 2,980 日元(另加稅) (約 $220)，另要付日本國內運費 660 日元。注意每人限買 1 盒，3 日內只限購買 1 次。

▲ Sharp 口罩的生產廠房

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▲ 日本製 Sharp 口罩每日都有得賣!





雖然廠方沒有限制是日本人才可購買，但建議大家還是把購買機會留給日本人，因當地口罩供應比香港更缺乏。當日後日本口罩供應穩定後，大家才購買一盒試用吧!

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▲ 日本製 Sharp 口罩購買網址

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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