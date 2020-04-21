港產香港人口罩4月22日開始預售登記 最平$95盒/50個 另設99%高防版 加推買一送一優惠

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品，尤其是香港製造的口罩就最受歡迎。新香港口罩廠香港人口罩公布4月22日下午14:00起接受口罩訂購。

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香港人口罩在 FB 表示，定於 4 月 22 日下午 14:00 起，接受市民預售登記，當完成預售登記後，其中 10,000 名客戶會收到成功認購的 SMS。其他發售詳情稍後會公布。

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口罩發售資料

登記日期：4月22日14:00 至 4月23日18:00

發售名額:10,000 名

今次發售口罩:

1. ER-99 納米五層口罩「台灣製軍用納米薄膜」口罩，據布料供應商檢測報告數據分析，可達ASTM F2100 LEVEL2

-PFE（微粒過濾效率）> 99%

-BFE（細菌過濾效率）> 99%

-VFE（病毒過濾效率) > 99%

-特點: 有 「輕」、「高透氣」、「防水」、「抗油」、「阻燃燒」和「耐高溫」，具有高保護效能，而配戴起來亦比同類產品舒適透氣

售價:$150/30個

▲ 香港人口罩ER-99 納米五層口罩

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2.ER-T1 三層口罩「歐盟EN14683-01」500 盒會低於成本價出售，提供給長者/弱勢社群/有需要人士

- BFE（細菌過濾效率）> 95%

售價:$95/50個 （限量500盒）

▲ 香港人口罩 ER-T1 三層口罩





3. ER-T1 三層口罩「歐盟EN14683-01」以網購價發售

- BFE（細菌過濾效率）> 95%

售價:$135/50個 （限量500盒）

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更新: 廠方在 FB 表示，感恩成功進入政府資助計劃，決定加推送禮活動！成功認購產品其中 300 名客戶，將會獲贈多一盒口罩﹗

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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