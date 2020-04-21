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CareHK 匯愛港產口罩再出大貨! 20 萬個口罩已送往實惠待售

行內熱話 01:48 2020/04/21

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品，尤其是香港製造的口罩就最受歡迎。上周實惠突發開賣 CareHK 匯愛港產口罩，但不少人仍無法成功購入。不過匯愛表示，新一批 20 萬個口罩已製成，並已送往實惠待售。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

匯愛在 FB 表示，新一批 20 萬個口罩已製成，並成功運送至 Pricerite 實惠貨倉。未來廠方將會繼續埋頭提升產量，將更多口罩送到有需要人仕手上，真正做到匯愛香港，實惠港人。同時 CareHK 匯愛承諾會與 Pricerite 實惠儘快商討改善顧客購買體驗的方案。

【其他內容】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方公開最新進度

根據上次匯愛通知送貨的情況，未來一至兩日實惠會在 FB 上表示已收貨，接著再發布售賣詳情 (上次開賣報道)，大家請留意本報的跟進報道。

【記者直擊】原來惠康都有日本白元快適口罩賣!? 30 個盒裝超抵價 $69.9

CareHK 匯愛港產口罩再出大貨

【其他內容】Medicom 港行終於有大貨返! 日本製Comfort+醫用口罩即將發售

CareHK 匯愛港產口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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