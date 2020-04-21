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日本政府免費布口罩接上千投訴！竟混雜毛髮甚至有蟲

行內熱話 01:35 2020/04/21

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日本新冠肺炎疫情持續，安倍政府早前向民眾免費派發兩片可重用的布口罩。但收到口罩的網民卻湧到網上投訴，指口罩尺寸太小，材料質量亦太差。近日更有報道指官方接到近 1,900 宗投訴，部分指出口罩受污染混雜毛髮，有些更出現蟲蟲，十分恐怖！

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日本厚生勞動省向民眾每戶派發兩個聲稱可以重用的布口罩，部份特別分發給孕婦以及安老院、學校。但有不少孕婦收到後卻反映，指口罩竟出現變色、混雜毛髮的情況。而派發給安老院、學校的口罩亦有混雜毛髮，甚至是出現蟲蟲的情況。

厚生勞動省其後發表回應，指會對即將派發給民眾的布口罩加強肉眼檢查，以防止將不合格的口罩派發出去。當局亦會要求 4 間工廠檢討生產系統及徹底檢查，而收到不合格布口罩的市民則可申請退換。事實上，早前有不少網民抱怨布口罩像薄薄的一片紗布，且尺寸太小跟標準中童口罩差不多，遮到口鼻就無法遮住下巴。加上口罩在水洗後竟然還會縮水，不禁質疑口罩質量有問題。

撰文 : 梁綺文

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