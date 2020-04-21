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江蘇揚中市宣布所有熔噴布企業停產 整頓「熔噴布之鄉」生產風氣

行內熱話 01:22 2020/04/21

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原以電氣工程和河豚美食知名的江蘇揚中市，因為新冠肺炎疫情而成為「熔噴布之鄉」，自疫情爆發以來，當地登記生產或銷售熔噴布的企業數量已多達 800 多間。可是隨着熔噴布價格暴升、大量假冒偽劣熔噴布流通市面，經公安部嚴厲打假後，已有 42 人因而拘捕，涉案金額達 3,445 萬人民幣（約 HK$3,841 萬）。因此為整頓熔噴布企業生產風氣，於是江蘇揚中市宣布所有相關企業停產。

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近日江蘇揚中市宣布，為整頓熔噴布企業生產風氣，於是所有熔噴布廠商都需停產，並強調要嚴格執行「三個一律」要求，即是以家庭式作業的熔噴布企業，一律取締；沒有辦理合法合規格生產經營手續者，一律叫停；存在安全隱患、環保層面不過關的，一律停業整頓，直至有關產品符合相關標準、生產環境設施滿足安全環保要求，再經審批方可復工。

據工商信息數據所見，現時中國熔噴布企業合共 2,175 間，由今年 1 月至 4 月 13 日就新增了 1,250 間，對比去年同期數量增幅，高至 4519.63%，而在 2,175 間熔噴布企業中，其中 800 多間是位於江蘇揚中市，因此國內熔噴布訂購都是圍繞揚中展開。雖然如此，但當地生產熔噴布的正規廠商着實不多，加上合規格熔噴布生產設備投資巨大，千萬投資額實為基本，因此不少廠商為了賺錢，不惜使用規格不全，質素欠佳的設備生產熔噴布，致使市面上持續出現不合格的熔噴布廠商。

中國產業用紡織品行業協會提到，有些無良廠商甚至將沒有駐極體，不能用作口罩過濾層的熔噴布，售予新進口罩企業來生產口罩，從而牟取暴利。在 4 月 16 日中國石化也發微博帖指出有不法商人售賣假冒中國石化熔噴布包裝袋，且標價 200 人民幣出售。

撰文 : 蘇家華

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