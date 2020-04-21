意大利退回劣質中國口罩疑來自台廠？中國網民質疑是「背黑鍋」

新冠肺炎疫情持續，早前意大利將一批不合格的中國口罩退回，引起不少爭議。然而近日有中國媒體點名批評，製作這批不合格口罩的其中一間深圳廠房是一家台資企業，讓不少中國網民怒指是「背黑鍋」。

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中國媒體引述中國商務部早前發表的一則通報，當中點名批評了兩間出口防疫用品企業。一間是北京啟迪區塊鏈科技，另一間是深圳愛寶達科技。針對深圳愛寶達科技，官方批評其產品因爲品質問題被外國退貨，是：「擾亂防疫用品出口秩序，嚴重影響國家形象。」原來，深圳愛寶達科技原本是耳機研發商，經營專案包含有電子產品、電器產品、音視頻電子設備、電子白板的設計、開發及技術諮詢等。該公司直到今年 2 月才新增第二、三類醫療器械生產與銷售、一類醫療器械的生產和銷售，包括生產口罩、消毒水、防護衣、防護眼鏡、一次性手套、額溫槍等。

而根據大陸國家企業信用信息公示官網系統資料，深圳愛寶達科技是「台港澳法人獨資」，是愛寶國際集團有限公司全資控股的子公司，疑似屬於台資企業。有内地網民怒罵今次事件是「背黑鍋」，而台灣網民則質疑這是中國故意「甩鍋」。深圳愛寶達科技針對通報發表回應，指產品是否有問題還需等待貨物拿回後再做檢測，現時該公司的業務生産已被暫停。