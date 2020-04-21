  • 25°C
香港時間 : 2020421日 (二) 01:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

意大利退回劣質中國口罩疑來自台廠？中國網民質疑是「背黑鍋」

行內熱話 01:18 2020/04/21

分享：

新冠肺炎疫情持續，早前意大利將一批不合格的中國口罩退回，引起不少爭議。然而近日有中國媒體點名批評，製作這批不合格口罩的其中一間深圳廠房是一家台資企業，讓不少中國網民怒指是「背黑鍋」。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

中國媒體引述中國商務部早前發表的一則通報，當中點名批評了兩間出口防疫用品企業。一間是北京啟迪區塊鏈科技，另一間是深圳愛寶達科技。針對深圳愛寶達科技，官方批評其產品因爲品質問題被外國退貨，是：「擾亂防疫用品出口秩序，嚴重影響國家形象。」原來，深圳愛寶達科技原本是耳機研發商，經營專案包含有電子產品、電器產品、音視頻電子設備、電子白板的設計、開發及技術諮詢等。該公司直到今年 2 月才新增第二、三類醫療器械生產與銷售、一類醫療器械的生產和銷售，包括生產口罩、消毒水、防護衣、防護眼鏡、一次性手套、額溫槍等。

而根據大陸國家企業信用信息公示官網系統資料，深圳愛寶達科技是「台港澳法人獨資」，是愛寶國際集團有限公司全資控股的子公司，疑似屬於台資企業。有内地網民怒罵今次事件是「背黑鍋」，而台灣網民則質疑這是中國故意「甩鍋」。深圳愛寶達科技針對通報發表回應，指產品是否有問題還需等待貨物拿回後再做檢測，現時該公司的業務生産已被暫停。

 

 

撰文 : 梁綺文

相關文章

Maskology 專門生產學童口罩! Level 1 口罩每個售 $2.4 4 月 23 日網上發售　
2020/04/20
Maskology 專門生產學童口罩! Level 1 口罩每個售 $2.4 4 月 23 日網上發售　
網店發售日本 Skater 兒童口罩 1 盒(20個)+1包(10個) 以超抵套裝價 $113 發售
2020/04/20
網店發售日本 Skater 兒童口罩 1 盒(20個)+1包(10個) 以超抵套裝價 $113 發售
達 N95 級? K Kwong 新 Nano Filter PFE 達 99.8％ 推出日期待定
今日
達 N95 級? K Kwong 新 Nano Filter PFE 達 99.8％ 推出日期待定
疫情 口罩 意大利 中國 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

江蘇揚中市宣布所有熔噴布企業停產 整頓「熔噴布之鄉」生產風氣

下一篇文章

日本 Sukiya 油麻地開分店 面積達 2650 平方呎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹