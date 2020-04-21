口罩過濾達 N95 級? K Kwong 新 Nano Filter PFE 達 99.8％ 推出日期待定

因應新冠肺炎疫情肆虐，市面上口罩短缺得「一罩難求」，所以化學博士 K Kwong（鄺士山）早前決定為香港人推出 HK Mask，希望全港市民有口罩可戴，保障自己及他人。對於 HK Mask 研發，K Kwong 可謂不遺餘力，他就在 FB 出 post 提及新 Nano Filter 已通過 Nelson Lab Test，微粒子過濾效率 PFE 數據達 99.8%。

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化學博士 K Kwong（鄺士山） 在 FB 出的 post，可說是為香港人帶來喜訊，當中貼圖提及新 Nano Filter 已通過 Nelson Lab Test，微粒子過濾效率 PFE 數據達 99.8%，又強調自己早前曾提要製造 N95 級別 filter 事件，確是說到做到，絕不走數。此外，K Kwong 也在此 post 透露這款新 Nano Filter 為 polyamide（聚醯胺）Nanofilter，而聚醯胺就是由含有羧基和氨基的單體通過醯胺鍵聚合成的高分子，特色是極為耐用和伸延強度大。當中亦非現時在彩豐行出售的 filter，而是不同的產品，不過推出日期為何，則沒有提及。