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網店發售日本 Skater 兒童口罩 1 盒(20個)+1包(10個) 以超抵套裝價 $113 發售

行內熱話 22:51 2020/04/20

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。網店 Pretties.com.hk 在 FB 表示，4 月21日將開賣日本兒童口罩。 

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

 Pretties.com.hk 表示，將發售 Skater 兒童口罩 1 盒(20個) (1-3歲適用)＋1包(10個)(4歲以上適用) ，套裝售價為 $113，款式則隨機發貨。店方指這批是最後一批兒童口罩。

【記者直擊】原來惠康都有日本白元快適口罩賣!? 30 個盒裝超抵價 $69.9

 今次網店使用抽籤方式進行售賣，並於 4 月 21 日在官方 FB 公布抽籤方法。大家要密切注意啦!

【其他內容】Medicom 港行終於有大貨返! 日本製Comfort+醫用口罩即將發售
 
【其他內容】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方公開最新進度

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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