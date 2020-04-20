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Maskology 專門生產學童口罩! 口罩每個售 $2.4 4 月 23 日網上發售　

業界頭條 22:14 2020/04/20

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Maskology口罩．學

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。疫情下口罩仍有需求，當中學童口罩的需求大增，兩位80後港爸，在香港自設生產線「Maskology口罩．學」，專門生產學童口罩，將於本星期四（4月23日）發售口罩。

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Maskology口罩．學於火炭自設符合ISO14644-1 Class 8無塵車間廠房，委託專業顧問協助設計生產流程，以符合ISO13485及CE認證，採用細菌過濾效率（BFE）達99%或以上之原材料，將會為產品作歐盟EN14683 Type II及美國ASTM Level 1 標準認證。

Maskology口罩．學

【記者直擊】原來惠康都有日本白元快適口罩賣!? 30 個盒裝超抵價 $69.9

為增強公眾的信心，本次預售總額的50%將交由陳楊律師樓暫時託管，其中一半會待首輪發貨開始後放款，餘額會隨口罩發貨陸續放款。如未能於7月15日前作首輪發貨，或未能於8月15日前作次輪發貨，有關顧客可要求全數退款。

廠方於 FB 表示將在 4 月 23 日中午 12 時開始接受限時網上預購，預計5月中投產，5月下旬起至6月首輪發貨，7月次輪發貨。每盒 50 個，首輪發貨兩盒售 $270 元，次輪發貨就售價更平，兩盒只售 $240。 

【其他內容】港產口罩廠 Good Mask 口罩通過 VFE/PFE/BFE>99% 測試 本周即將公開發售

 「Maskology口罩．學」學童口罩售價及訂購方法
預購日期    ：   4月23日（星期四）中午12時起至接受限時網上預購 （名額有限，派完即止） 
預購方法    ：   到「Maskology口罩．學」預售網站（將於4月23日早上11時啟動），成功登入後輸入電郵地址登記。每個電郵只可登記一次。
成功登記後，購買連結將於三小時內發送至已登記之電郵地址。購買連結於當日有效（即顧客須於4月23日晚上11時59分或之前完成選購及付款）。每個購買連結只可進行一次交易。
預購名額    ：   28,000 個

【其他內容】Medicom 港行終於有大貨返! 日本製Comfort+醫用口罩即將發售

選項及售價： 以下三選一：
（1）首輪發貨：兩盒港幣270元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各一個），預計5月下旬至6月發貨。
（2）次輪發貨：兩盒港幣240元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各一個），預計7月發貨。
（3）首輪+次輪發貨：四盒優惠價港幣470元（獲贈口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣各兩個），其中兩盒預計5月下旬至6月發貨、另外兩盒預計7月發貨。注意口罩「存盒」及「耳後唔痛」護耳扣數量有限，送完即止。

Maskology口罩．學口罩「存盒」



【其他內容】Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方公開最新進度

付款方式    ：   PayMe、信用卡（VISA、MasterCard、American Express）、Apple Pay、Google Pay
收貨方式    ：  （1）於指定時段內到Maskology合作伙伴BaruruStore於觀塘或Neato於荔枝角的門市免費自取；或
                    （2）「順豐速運」送貨到顧客指定之順便智能櫃或順豐站，運費由顧客在收貨時自付；或
                    （3）「順豐速運」送貨到顧客指定之地址（只限香港地區），運費由顧客在收貨時自付。

Maskology口罩．學「耳後唔痛」護耳扣

口罩產品規格：
一次性三層過濾學童口罩，外層為PP不織布防潑水；中間過濾層為熔噴不織布，阻隔及過濾細菌病毒；內層為PP不織布舒適柔軟、透氣度高，減少焗熱感覺保持呼吸暢順

級別：BFE ≥ 99%
尺寸：145mm x 95mm
顏色：藍色
包裝：每盒50個，分兩個可重封包裝袋，每袋25個，保持衛生
產地：香港生產及包裝，廠房無塵車間達「ISO14644-1 Class 8」標準

【相關內容】港產口罩 Mask X 5 月開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾?

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 朱悅瀅

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