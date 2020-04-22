【疫市營商】大灣區抗疫初見成效 通關復業經濟可望重回正軌

新冠肺炎疫情持續，粵港澳大灣區（大灣區）的疫情也由高峰變成逐漸受控。大灣區各城市應因為實際社會情況條件，不僅實施了不同的防疫措施，也積極跟企業共渡時艱，如租金減免或補貼基金，內地城市也積極協助企業復工復產，並加緊公眾場地的消毒工作，令市民可以在較安心的情況下上班。

深圳是人口流動頻繁的城市，為抓著疫情防控，政府推出預防輸入個案以及提早採取預防行動等措施。舉例，在口岸進行檢測核酸，並用區域分流，加強檢疫效率，並做好疫病的追蹤。若外地人員從深圳入境，憑「國家防疫健康資訊碼」或「粵康碼」就可以一碼走深圳。深圳市民也可通過《深ｉ您》健康碼在網格員進行健康核查及公共場所（如：住宅社區、企業園區、營業網點、汽車客運站）檢測員進行體溫檢測等場景下使用。《深ｉ您》程式也提供網上義診、肺炎知識、發燒門診查詢等實用功能。

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粵港澳大灣區中，廣州、深圳、珠海多個城市聯手合作，針對製造業重點企業，建立「一對一」跟蹤服務機制，把復工企業的需求資訊在灣區城市間共用，建立中小企業訴求回應機制，推動上下游行業鏈共同行動，積極協助企業復工復產，同時協助員工返回工作崗位。隨著企業加速復工，大灣區企業聚集，外來人口多。近日，廣東省衛生健康委公布最新廣東省新冠肺炎疫情風險等級分區分級名單。

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隨著新冠肺炎疫情已經受控，在 4 月的清明假期，不少商家也趁機促銷。廣州有百貨和購物中心推出「直播+零售」的「雲逛街」服務業，通過手機端掃描觀家不同商品的直播。也有一些城市選擇派發消費券鼓勵消費。例如佛山今個月免費向市民和遊客透過支付寶抽獎派發 1 億元電子消費券。深圳寶安區發放現金代用券和補貼總額高達 2 億元， 令部分餐飲業及零售業「回暖」，公共場所的消毒及防控措施也給市民有信心外出消費。

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港澳特區政府先後推出兩輪紓困措施，協助企業渡過經濟「寒冬」。其中香港特區政府頭兩輪推出紓困措施，涉及超過 2,000 億元。澳門特區政府會向市民發放 8,000 元，成功登記的居民可於 4 月 14 日至 30 日到選定的地點領取電子消費卡。

展望未來，大灣區應該就共同可就外來入境人士建立統一防疫準則，並加強疫症信息流通，方便做到檢測與追蹤，做到真正的「智慧大灣區」。筆者希望大灣區居民可以早日變回 1 小時生活圈，各口岸未來可因應新冠肺炎疫情緩和逐步通關，以滿足大灣區民眾經濟及生活往來的逼切需要。

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