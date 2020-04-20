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【疫市營商】香港最新失業率4.2％ 零售・住宿・膳食服務重災區 旅遊業恐年底前仍難復甦

業界頭條 20:11 2020/04/20

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政府公布，本年 1 月至 3 月失業率為 4.2%，較去年 12 月至今年 2 月數字上升 0.5%，創 9 年來高位。就業不足率亦升 0.6% 至2.1%，為接近10年來的高位。

政府今日公布最新失業率，報告指大多數主要經濟行業的失業率及就業不足率都錄得上升，升幅較顯著的包括建造業、教育業、運輸業和零售、住宿及膳食服務業。失業人數增加 2.81 萬人至 16.22 萬人；就業不足人數上升 2.37 萬人至 8.28 萬人。

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勞工及福利局局長羅致光表示，跟消費及旅遊相關行業的合計失業率升至 6.8%，為 2009 年全球金融危機爆發後的最高水平，就業不足率則升至 3.9%，為 2003 年 SARS 打擊後的最高位；餐飲服務活動業情況同樣嚴峻，失業率及就業不足率急升至 8.6% 及 5.4% ，另一方面，隨着建造活動放緩，建造業失業率及就業不足率亦急劇上升至 8.5% 及 7.1%。

「失戀旅行團」app 的旅行生意跌至零。

香港中小企咬牙支撐

「失戀旅行團」創辦人鍾振傑（Stephen）坦言，新冠肺炎疫情令旅行相關業務錄得「零生意」，但公司堅持不裁員不減薪。他說：「旅行的確係無生意，但公司同事全部都好努力，立即想對策轉型，所以我都想同全部同事共渡時艱。旅行業會不會好轉無人可以一鎚定音，最差的情況是年底前旅遊業仍未能復甦。我們便繼續努力想不同產品做應對。肺炎疫情好轉後，就再統籌本地活動回饋會員。」

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香港機場「人跡罕至」。（資料圖片）

國際評級機構標準普爾（S＆P）報告指出，新冠肺炎疫情期間各地實施社交距離措施，嚴重打擊亞太地區服務業，預計區內失業率將會急升逾 3 個百分點，又點名香港、紐西蘭推出的工資補貼計劃，質疑計劃能支撐多久。標普預計，新冠肺炎疫情會拖低亞太區經濟增長達 7.5 個百分點，區內失業率將會急速上升，澳洲及南韓所受影響最大。

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Photo：Richard Bitting

撰文 : 陳文政

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