惠康今日日本口罩大貨到!? 仲有多款超立體口罩快閃賣 售 $35/7個

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。當今日大家以為惠康只有 Protector 和日本白元快適口罩賣時，其實還有日本超立體口罩陸續上架!

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這 2 日惠康果然有大貨到! 繼有 Protector 口罩 (按此瀏覽報道)和日本白元快適口罩(按此瀏覽本報記者直擊開賣報道)，原來還有不同款式的超立體口罩到貨，有網民在 FB 群組表示成功在北角健威、彩雲、彩明等惠康分店購得。售價為 $35/7個起。

▲ 有網民在 FB 群組表示今日成功在惠康購入超立體口罩 (網民圖片)

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當然，現時該分店的日本口罩已售罄。但大家行開惠康附近時，不妨可以去碰運氣，或打電話向各門市查詢，因為各分店返貨的時間不同。口罩通常放在收銀機後的大櫃中。

▲ 有網民在 FB 群組表示今日成功在惠康購入超立體口罩 (網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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