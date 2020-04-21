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【疫市營商】中國經營港式茶餐廳真正「一國兩制」 東主：疫情扶助政策香港勝內地

大灣商機 08:38 2020/04/21

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港式茶餐廳是香港特色食肆，不但香港林立，內地亦甚有市場，有同時在兩地開設茶餐廳的中小企老闆表示，迎合不同客人口味其實不難，但兩地營運環境大不相同，各有優缺點，北上與否要自己衡量。

「三餐冰室」除了在尖沙咀、沙田有分店外，6 個月前在深圳福田開設了首間國內分店。老闆 Sam Ma 說：「兩地最大分別當然是成本，香港開一間茶餐廳約需港幣 200 至 300 萬元，內地只需 1/3 至 1/2 成本即可。我們算不走運，甫開業便碰上新冠肺炎，內地茶餐廳還未復工。如果計算賺錢能力的話，根據開業時的數據，內地開店成本雖然低，但消費水平其實仍及不上香港，以投資比例來說兩地茶餐廳賺錢能力差不多。」

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「三餐冰室」創辦人 Sam Ma 。

北上創業最大難關：適應內地行政模式

內地開舖自然是看中其市場潛力，尤其對當地人來說港式茶餐廳甚有特色，可惜福田的三餐冰室位於商業區，現時仍有不少企業奉行 home office，Sam 估計就算開舖生意亦最少跌一半，經營重心改為外賣又要向內地衛生局申請相關批文，倒不如暫時休業，等待新冠肺炎疫情穩定再打算。

Sam 又指，內地文化跟香港極不相同，雖可低價租用更大舖位，但同時要聘請更多員工，另一方面港人亦較內地員工更全能，港人通常可一人負責不同崗位，內地則在分工上更加明確，又說：「幸好我在內地有拍檔，人力資源培訓、食物口味調節兩者其實都不難，在內地創業最大難關是要適應內地行政模式。」

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沙嗲牛肉麵、奶茶等港式食品對內地人有吸引力。

內地在食物牌照申請、稅制、員工福利等都跟香港差天共地，無法照搬香港模式。以員工福利為例，內地不少店舖需要包食包住，員工會住在老闆安排的宿舍裏。他說：「內地飲食業界來說，這種情況很常見，因為很多外省人都離鄉別井打工，恍如流浪。我們就租一些宿舍單位，例如一個幾百呎的大單位就有上下格床，可以住 8 個人。我們就租 3 個宿舍， 2 男 1 女那樣給 15 個員工住。1 個單位月租大約 5,000 元左右吧。不想住員工宿舍的人便拿租金津貼，這種情況在香港是無可能發生的。」

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新冠肺炎疫情補助方面，Sam 直言兩地相差甚遠，內地補助嚴重不足。他解釋：「對於我們這些租私人業人舖的人來說，其實近乎無補助。可能因為內地太大、太多商店，無法間間都顧及。相對之下，雖然尖沙咀店的生意同樣跌一半，但香港政府的補助計劃已去到第二輪，的確是做得較好。行政簡單，申請容易。另外長遠來說，香港做生意對比內地有稅制優勢，故在香港營商環境還是不錯的。」

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焗豬扒飯：香港茶餐廳快餐店撒手鐧。

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撰文 : 陳文政

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