Medicom 港行終於有大貨返! 日本製Comfort+醫用口罩即將發售

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。美國口罩名廠 Medicom 的出品一向多人追捧，不過市面貨源不多，而且又很多假貨。今日 Medicom Asia 卻在 FB 宣布，將有一批日本製的 𝗖𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁+ 醫用耳掛口罩（便攜包）給零售市場。

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Medicom Asia 表示，這款日本製的 𝗖𝗼𝗺𝗳𝗼𝗿𝘁+ 醫用耳掛口罩（便攜包）採用 Type II 標準，為醫用口罩。Medicom Asia 亦鑑於近日口罩生產成本急升，此款口罩價格亦因此作出了相應調整，建議零售價將為每包（𝟱 片）$48 至 $50。發售詳情即將宣布。廠方又承諾當口罩生產成本回穩時， 會重新審視並調整價格。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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