  • 29°C
香港時間 : 2020420日 (一) 17:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

口罩終跌破 $100 大關! 深水埗特賣城售多款口罩 $95盒/50 個

行內熱話 16:41 2020/04/20

分享：

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。一向有多款不同口罩售賣的深水埗電子特賣城，有平口罩賣。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

深水埗電子特賣城剛在 FB 專頁公布有多款口罩售  $95 盒，每盒有 50 個口罩，亦令口罩售價亦正式跌破 $100 大關。由其上載的相片所看到，大部分口罩均為三層口罩，而有部分更印有 FDA 美國食品及藥物管理局的標誌。

【其他內容】港產口罩廠 Good Mask 口罩通過 VFE/PFE/BFE>99% 測試 本周即將公開發售

【相關內容】港產口罩 Mask X 5 月開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾?

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 蔡宇軒

相關文章

港產口罩廠 MERS E+Plus 3E 口罩將開放個人訂購 並以良心價發售
今日
港產口罩廠 MERS E+Plus 3E 口罩將開放個人訂購 並以良心價發售
港牌 35plus 推幼兒外科口罩 全獨立包裝特價售 $120 盒
今日
港牌 35plus 推幼兒外科口罩 全獨立包裝特價售 $120 盒
港產口罩廠 SOSo Mask 推 Happy Live 口罩! ASTM Level 2 兒童口罩訂購開始
今日
港產口罩廠 SOSo Mask 推 Happy Live 口罩! ASTM Level 2 兒童口罩訂購開始
OxyAir Mask 發聲明! 警告有騙徙在網站發售 OxyAir Mask 口罩 叫市民不要受騙
今日
OxyAir Mask 發聲明! 警告有騙徙在網站發售 OxyAir Mask 口罩 叫市民不要受騙
疫情 口罩 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

OxyAir Mask 發聲明! 警告有騙徙在網站發售 OxyAir Mask 口罩 叫市民不要受騙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹