口罩終跌破 $100 大關! 深水埗特賣城售多款口罩 $95盒/50 個

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。一向有多款不同口罩售賣的深水埗電子特賣城，有平口罩賣。

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深水埗電子特賣城剛在 FB 專頁公布有多款口罩售 $95 盒，每盒有 50 個口罩，亦令口罩售價亦正式跌破 $100 大關。由其上載的相片所看到，大部分口罩均為三層口罩，而有部分更印有 FDA 美國食品及藥物管理局的標誌。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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