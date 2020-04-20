OxyAir Mask 發聲明! 警告有騙徙在網站發售 OxyAir Mask 口罩 叫市民不要受騙

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品，當中港產口罩更成為熱門搶購目標。OxyAir Mask 剛發聲明警告市民要小心!

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

OxyAir Mask 在 FB 表示，發現有網站聲稱發售該公司口罩。 OxyAir Mask 嚴正聲明：「我們並沒有授權任何人是銷售我們只產品，此乃騙徒帖子」並叫市民不要受騙。

【其他內容】港產口罩廠 Good Mask 口罩通過 VFE/PFE/BFE>99% 測試 本周即將公開發售

▲ OxyAir Mask 在 FB 提供的聲明

【相關內容】港產口罩 Mask X 5 月開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾?

▲ OxyAir Mask 在 FB 提供的假銷售帖子資料。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l