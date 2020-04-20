【疫市營商】創科局每間30萬元助中小企數碼轉型 科技界：希望全港行業能受惠

創新及科技局長楊偉雄昨日（4 月 19 日）發表網誌，指第二輪防疫抗疫基金下，局方將推出 5 億元為期半年的「遙距營商計劃」(D-Biz)，資助企業採用科技方案繼續營運及提供培訓。計劃將於 5 月開始接受申請，料惠及超過 3,000 間企業。科技界指對此期待已久。

科學園科培網絡榮譽會長鄒健宏表示，近兩天整個科技業界也在瘋傳這個消息，有不少餐廳或旅行社的朋友都有向科技公司查詢：「由創科局牽頭，鼓勵更多受新冠肺炎疫情影響的企業，善用科技提升競爭能力，我們創科業界是非常歡迎。」

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不過鄒健宏認為，如何能成為提供服務的科技公司，而哪款軟件或科技產品可以納入應用範圍之內，科技界希望能夠早點清楚相關細節。他強調：「我們希望能受惠的行業不只局限於餐廳、美容或旅遊行業，而是各行各業受不同程度影響頭期望香港科創藉這次政府的政策，能成為香港經濟的主軸。」

楊偉雄在網誌表示，企業可透過計劃發展電子商務，他在網誌上表示：「只要是有助於遙距營商的科技應用，不論是設置網店（online store）、進行網上營銷（e-marketing）、強化網絡安全（cybersecurity），或是方便在家工作的遙距文件管理系統（remote document management）、遙距團隊管理（remote team management）、網上會議（virtual meeting）等，購買和採用科技方案及相關培訓的開支，我們都會全額資助。每個方案連同培訓開支的資助最多港幣 10 萬元，而每間公司（上市公司、法定機構和接受公帑資助的非政府機構除外）可獲最多30萬元總額資助。」

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生產力促進局會擔任是次計劃的秘書處，並將以快速方式批核，申請資料和所需文件齊備的話大約 10 個工作天內將通知申請者結果。

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