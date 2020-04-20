【疫市營商】襯衫面料可造口罩？日本紡織廠首次動用生產線改製口罩

新冠肺炎在全球蔓延，不少知名品牌亦將生產線改為製造各種防疫物資，當中日本企業亦有同樣對策。有日本紡織廠用襯衫面料生產口罩，並首次動用企業的生產線製造防疫物資。

首次利用襯衫面料生産口罩

面對日本口罩供應短缺，日清紡控股採用男士襯衫面料生産口罩，並由集團旗下生産和銷售襯衫的 Tokyo Shirts 公司的電貿平台及位於東京的直營店，預計每月銷售約 2 萬個。日清紡控股原本並非從事口罩生產，但受到疫情影響，開始利用公司的原材料製作口罩。公司計劃在日本國內的縫紉工廠建立口罩生產線，以增加銷量。

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▲ 日清紡控股利用男士襯衫面料生産口罩

口罩原料由集團內部提供 真正自給自足

日清紡的口罩外側使用經過形態穩定加工的襯衫面料，而內側使用脫脂棉材質。結合面部形狀立體縫製，清洗後可以重用。口罩是由原本生産訂製襯衫的生産線生産，包括掛耳繩在內，生産口罩所使用的材料全部由集團內部提供。由 3 月中旬開始集團向 Tokyo Shirts 店舖的員工供應自家製的口罩，但由於日本口罩長期短缺，因此集團決定面向市民出售口罩。

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Photo：Nisshinbo