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港產口罩廠 SOSo Mask 推 Happy Live 口罩! ASTM Level 2 兒童口罩訂購開始

行內熱話 04:15 2020/04/20

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品，尤其是兒童口罩特別短缺。港產口罩廠 SOSo Mask 昨晚深夜突發開訂 ASTM Level 2 兒童口罩。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

SOSo Mask 在 FB 表示，將推出第一個 「Happy Live」聯乘口罩產品，現正開放 ASTM Level 2 兒童口罩 (尺寸: 138x87 +-3(mm)) 訂購。廠方暫未公布口罩售價和截止訂購時間，只表示:「唔使緊張一定有貨」。有興趣的買家只需要進入口罩購買連結內留言排隊指訂 50 個即可 (每人限購50個)，不用落訂。預計發貨日期 5 月 5 日，取貨方式將於 4 月 24 日公布

【其他內容】港產口罩廠 Good Mask 口罩通過 VFE/PFE/BFE>99% 測試 本周即將公開發售

【相關內容】港產口罩 Mask X 5 月開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾?

>>>口罩直購連結<<< 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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