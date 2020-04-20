港牌 35plus 推幼兒外科口罩  全獨立包裝特價售 $120 盒

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。網店 35plus.hk 發售自家品牌的幼兒外科口罩。

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雖然現時香港口罩供應愈來愈多，但幼兒外科口罩仍然短缺，所以 35plus.hk 繼推出自家成人和中童品牌後，再推出幼兒外科口罩。此幼兒外科口罩原價 $198，現特價以 $120 盒/30 個發售。此網店全單購物滿HK$350 (不包括折扣)，即享順豐免運費優惠﹔自取免收費。

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幼兒外科口罩規格

-30片/盒

-尺寸 125mm x 80mm (獨立包裝)

-符合GB 15979-2002，YY 0469 現行強制性國家/行業標準

-CE 認證

-符合EN149:2001+A1:2009標準

-細菌過濾效率BFE>99%

-三層防護有效阻擋飛沫、灰塵、花粉與塵蟎

-不含玻璃纖維

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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