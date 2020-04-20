港產口罩廠 MERS E+Plus 3E 口罩將開放個人訂購 並以良心價發售

港產口罩廠 MERS 其實已運作一段時間，旗下口罩早前已出貨，而且連 K Kwong 都有跟廠方合作。不過之前廠方只收大批量訂單，但廠方預告將開放個人口罩訂購。

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香港製造的 MERS E+Plus 口罩，防護規格不錯，能提供 BFE >99%、VFE > 99% 和 PFE >95%。廠方在 FB 表示，正接受 5 月出貨的口罩訂單，並把 500 盒的最少訂購量限制改為 150 盒。對於個人用戶，廠方亦會計劃開放訂購，詳情將於本星期內發布。無論是大批量和個人用戶，口罩皆以良心流血價 $180 發售。

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▲ MERS E+Plus 3E 口罩

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▲ MERS E+Plus 3E 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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