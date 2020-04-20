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日本福井縣決定不派錢直接派口罩 市民不用自己撲口罩

行內熱話 01:42 2020/04/20

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。日本現已進入緊急狀態，同時亦會向市民發放補助金。但日本福井縣則決定直接向市民派口罩！ 

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根據 NHK 報道，福井縣決定向全縣家庭派發 2 盒口罩 (每盒 50 個)，即每個家庭有 100 個口罩。福井縣會以換領券的方法向市民發放口罩，市民可憑 1 張券到指定藥房可以換到口罩 1 盒。計劃由本月 24 日開始，換領券就會由 23 日開始郵寄到市民家中，福井縣此舉可謂又貼心又方便。

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撰文 : 張文啟

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