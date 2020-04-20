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Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方公開最新進度

行內熱話 01:00 2020/04/20

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 新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。生活日常 ShopDaily 在 FB 表示，更新旗下港產口罩品牌獅子山口罩的最新進度。  

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

獅子山口罩是由荃心和生活日常合作推出 (口罩規格和詳細報道按此瀏覽)，最大的賣點是每盒口罩售價僅$59，而且已是獨立包裝，十分方便。廠方表示，無塵車間將於 4 月20日完工，同時關鍵口罩用料的熔噴布等原材料已到香港！廠方指現在萬事俱備，只欠機器，當機器送抵後就可以正或生產，距離獅子山口罩面世的日子越來越近 。

【相關內容】港產口罩 Mask X 5 月開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾?

Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒

【其他內容】港產口罩廠 Good Mask 口罩通過 VFE/PFE/BFE>99% 測試 本周即將公開發售

Lion Rock Mask 獅子山口罩的廠房將完工

【附購買連結】一田網店預告下周一連四日賣口罩套裝! 理的 Ultra Ready Level 口罩 30 個防疫套裝售 $129

Lion Rock Mask 獅子山口罩的用料已到港

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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