Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒 廠方公開最新進度

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。生活日常 ShopDaily 在 FB 表示，更新旗下港產口罩品牌獅子山口罩的最新進度。

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獅子山口罩是由荃心和生活日常合作推出 (口罩規格和詳細報道按此瀏覽)，最大的賣點是每盒口罩售價僅$59，而且已是獨立包裝，十分方便。廠方表示，無塵車間將於 4 月20日完工，同時關鍵口罩用料的熔噴布等原材料已到香港！廠方指現在萬事俱備，只欠機器，當機器送抵後就可以正或生產，距離獅子山口罩面世的日子越來越近 。

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▲ Lion Rock Mask 獅子山口罩平售 $59 盒

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▲ Lion Rock Mask 獅子山口罩的廠房將完工

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▲ Lion Rock Mask 獅子山口罩的用料已到港

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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