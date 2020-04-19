屈臣氏賣口罩變成國際風波? 樂信藥業澄清 2 月已發貨給屈臣氏

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。上周五屈臣氏賣口罩，本應是好事，不過差點變成國際風波，最新發展是到香港的進口商樂信藥業發聲明澄清!

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▲ 屈臣氏快閃賣口罩

上周五屈臣氏即時快閃賣日本台灣口罩(詳情按此瀏覽)，當中有兩款是台灣製的中衛口罩，由於台灣已禁止口罩出口，屈臣氏卻可在 4 月售賣口罩，令口罩生產廠中衛有違反台灣口罩出口限制和傷害台灣人民感情的嫌疑。就此中衛在上星期五深夜發聲明急澄清，指口罩在農曆前已出口到香港(詳情按此瀏覽)。雖然台灣人民對聲明收貨，但香港網民似乎對口罩早在農曆前已送香港，但 4 月才發售有不滿。

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至星期日，香港進口商樂信藥業就在 FB 發聲明，大意指於樂信藥業 2 月上旬已悉數發放予香港屈臣氏，過程沒有觸犯 CSD 中衛當地的出口禁令。廠方蒐集防疫物資後馬上售予市民同心抗疫，既無刻意抬價亦無囤貨。

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▲ 樂信藥業發澄清聲明

就這次事件，現時上流口罩供應商已各表聲明，就欠零售商屈臣氏，未知該店會否發出聲明呢?

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