原來惠康都有日本白元超快適口罩賣!? 30 個盒裝超抵價 $69.9

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。 原來今日惠康除快閃發售 Protector 口罩外(詳情按此瀏覽)，更曾有超人氣日本超快適盒裝口罩發售。

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記者亦曾在惠康購入日本口罩(詳情按此瀏覽)，不過今次有網民在 FB 群組分享，原來在土瓜灣樂民新村惠康分店，曾發售日本白元快適 30 個盒裝，只售 $69.9 一盒。白元超快適支援 99% 過濾，這盒口罩現時在網店被炒賣至 $810。

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▲ 網民今日在惠康成功購入日本白元超快適口罩(網民圖片)

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當然，現時該分店的日本口罩已售罄。但大家行開惠康附近時，不妨可以去碰運氣，或打電話向各門市查詢，因為各分店返貨的時間不同。口罩通常放在收銀機後的大櫃中。

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