惠康竟有消委會推介 Protector 口罩現貨快閃賣! 售 $99 盒

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。近來屈臣氏不斷發售高質口罩 (詳情按此瀏覽)，今日到惠康出手!

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事實上惠康不時也有日本口罩發售，記者亦曾購入日本口罩(詳情按此瀏覽)。今日有網民在 FB 群組報料，指 Protector 口罩 30 個盒在惠康荃灣大河道、荔景惠康等分店發售，售價為 $99，比官方網店稍貴 (詳情按此瀏覽)。事實上，惠康一定有發售 Protector 產品，如消毒綿等，代理有口罩出貨的話，門市有得賣亦不出奇。

【附購買連結】一田網店預告下周一連四日賣口罩套裝! 理的 Ultra Ready Level 口罩 30 個防疫套裝售 $129

現時雖然該些惠康分店已售罄 Protector 口罩，不過照以往惠康返口罩的經驗 (詳情按此瀏覽)，這兩日仍然有機會在其他惠康分店上架。大家行開惠康附近時，不妨可以去碰運氣。貼士:口罩通常放在收銀機後的大櫃中。

▲ 惠康竟有消委會推介 Protector 口罩現貨快閃賣 (網民圖片)

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