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24 小時隨時買到港產口罩現貨! Mask Factory 便利口罩售賣機

數碼轉型 02:40 2020/04/19

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 現時口罩供應漸見穩定，但有時總會無口罩在物的時間，IVM - 智能零售體驗箱店的新計畫，就正可滿足市場需要。

【一文看清】12 大連鎖商戶+小店最新口罩供貨免費派詳情 供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

IVM - 智能零售體驗箱店在 FB 表示，已跟 Mask Factory 合作，旗下提供的 Mask Factory 便利口罩售賣機，將會供應 Mask Factory 的 3 片裝口罩，方便用戶即時使用和攜帶。

不過店方暫時未透過口罩售價超和口罩售賣機分布詳情。店方又指現提供一星期特快安裝計劃，有興趣裝設此機的人士可申請。

【附購買連結】一田網店預告下周一連四日賣口罩套裝! 理的 Ultra Ready Level 口罩 30 個防疫套裝售 $129

Mask Factory 便利口罩售賣機

【相關內容】港產口罩 Mask X 5 月開賣 售 $98盒/50個 包裝盒變身口罩收納夾?

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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