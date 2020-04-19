24 小時隨時買到港產口罩現貨! Mask Factory 便利口罩售賣機

現時口罩供應漸見穩定，但有時總會無口罩在物的時間，IVM - 智能零售體驗箱店的新計畫，就正可滿足市場需要。

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IVM - 智能零售體驗箱店在 FB 表示，已跟 Mask Factory 合作，旗下提供的 Mask Factory 便利口罩售賣機，將會供應 Mask Factory 的 3 片裝口罩，方便用戶即時使用和攜帶。

不過店方暫時未透過口罩售價超和口罩售賣機分布詳情。店方又指現提供一星期特快安裝計劃，有興趣裝設此機的人士可申請。

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▲ Mask Factory 便利口罩售賣機

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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