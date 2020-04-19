先施百貨都有口罩賣! 開賣香港製造 M+PLUS BFE ≥98.9%/PFE ≥96.5%/VFE≥ 99.9% 口罩

新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。Sincere (先施百貨)在 FB 表示，將開售港產 M+PLUS 口罩。

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店方表示，今次售賣的 M+PLUS 口罩是採用較高規格，經過測試證明能提供 BFE ≥98.9%/PFE ≥96.5%/VFE≥ 99.9% 3E 防護能力。售價為 $238 一盒 50 個，現凡購買M+PLUS 口罩，即送 Wetty 酒精搓手液一支，數量有限，送完即止。

▲ M+PLUS 港產口罩

【官方認可】品牌曾獲消委會推介! 港牌 Protector 新版口罩於網店代售 售 $159 盒/50片

口罩發售詳情

日期：4月20日 (星期一)

時間：12:00pm (中環分店)；5:00pm (油塘分店)

-中環分店

地址: 中環德輔道中189號李寶樁大廈 (上環站E3出口)

營業時間：10:00am - 8:00pm

-油塘分店

地址: 油塘大本型一樓(油塘站A1出口)

營業時間：11:00am - 9:00pm

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▲ M+PLUS 提供的 PFE 測試表現。

▲ M+PLUS 提供的 BFE 測試表現。

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▲ M+PLUS 提供的 VFE 測試表現。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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