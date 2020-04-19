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香港口罩廠一合口罩採港產紙張新技術 推抗菌環保口罩包裝盒

業界頭條 01:46 2020/04/19

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新冠肺炎疫情持續，口罩已成港人的必需品。一合口罩自開賣一次後，很久也沒有新消息。最新廠方指將採用 Papel - 斥菌塗層紙張新技術。 

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 一合口罩在 FB 表示，堅持香港仔香港製的原則，今次在選擇包裝盒的時侯，廠方選擇了香港的 Roy Mark 禾麥。一合口罩指雖建立了非常精密嚴謹的 cleanroom 令，原料和口罩在廠房內受污染的機會非常低。但廠方發現當口罩成品放到包裝盒內，便會面對不同的二次污染風險:，包括:包裝紙盒原料帶有污染物﹔ 紙盒材質不良，細菌及真菌會慢慢在紙盒滋長。

香港口罩廠一合口罩採港產紙張新技術 推抗菌環保口罩包裝盒

【官方認可】品牌曾獲消委會推介! 港牌 Protector 新版口罩於網店代售 售 $159 盒/50片

Roy Mark 團隊開發了 Papel - 斥菌塗層，並獲得「2019 日內瓦國際發明展金獎」。PAPEL 不再使用殺菌劑等常用的抗菌解決方案，而是開發了一種在普通紙製品使用的上光油中加入親水性的斥菌劑，然後將其印刷在紙包裝材料上以產生斥菌水合層。該水合層可以排斥和防止細菌的吸附及停留，從而使細菌無法在在紙製品表面生長。與此同時，該斥菌塗層與原本塗層的物理性質基本一致，對紙張的印刷功能及效果並無影響。

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第三方化驗所證實， PAPEL 油性斥菌油能去除去 99% 的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌。傳統的基於殺菌劑的抗菌技術涉及可浸出的有毒物質，如三氯生和納米銀。這類物質如果浸入食物中會對健康造成危害。然而，我們的上光油含有內置的斥菌劑，無滲出的風險，因此 PAPEL 已經通過 FDA 和 EU 食品接觸法規。

Papel - 斥菌塗層 ，並獲得「2019 日內瓦國際發明展金獎」

 一合口罩表示指，比起中國的原料，採用 PAPEL 技術製造口罩盒會貴幾倍分別，但廠方指此舉可做出理想中的口罩，就算花一點也值得的。

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撰文 : 張文啟

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